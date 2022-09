🎥 L'Union Saint-Gilloise dévoile un...quatrième maillot !

Peu de temps après avoir dévoilé son troisième maillot - en hommage à l'équipe qui était restée invaincue pendant 60 matchs - l'Union Saint-Gilloise a annoncé ce mercredi soir qu'un quatrième jeu de maillots sera porté par ses joueurs.

Ce dernier, en noir, sera porté en honneur à la participation du club à l'Europa League et à la "fierté" de Bruxelles en Europe.

Finally b(l)ack in Europe!



Our fourth black shirt for the pride and the capital of Brussels in Europe ‚ú®ÔłŹ pic.twitter.com/SVcFwsFGtT