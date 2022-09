Officiel : Alexis De Sart rejoint le RWDM

Formé au Standard, le joueur âgé de 25 ans avait rejoint le STVV avant de rallier le matricule 1 en 2019. Au Bosuil, le milieu de terrain central a eu du mal à s'imposer. La saison dernière, il a été prêté à OHL.

Alexis De Sart est revenu à l'Antwerp cet été après son prêt à OHL, mais Mark van Bommel ne comptait pas sur lui et lui avait fait savoir qu'il pouvait se trouver un nouveau club en l'envoyant dans le noyau B.

Le Liégeois a finalement trouvé une porte de sortie en rejoignant le RWDM en prêt. Un club dans lequel il tentera de se relancer.

Sous contrat jusqu'en 2024 à l'Antwerp, le médian a fait 42 apparitions pour le Great Old, marqué un but et distillé trois passes décisives.