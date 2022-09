Le KV Malines répond : "Nous n'avons jamais parlé avec Vormer"

Le KV Malines a réalisé l'arrivée de Birger Verstraete lors du deadline day de ce mercato. Lui aussi pisté, Ruud Vormer aurait refusé les avances du board malinois.

Avec l'arrivée de Birger Verstraete en provenance de l'Antwerp, le KV Malines peut compter sur un joueur d'expérience dont l'effectif avait bien besoin.

"Birger a tout ce dont nous avions besoin : de l'agressivité, un bon joueur de ballon, quelqu'un qui a des connaissances en matière de coaching et dans le jeu et, à 28 ans, un joueur avec de l'expérience", a déclaré le directeur sportif du KV Malines Tom Caluwé à Gazet van Antwerpen. "Il connait déjà le championnat et beaucoup de ses coéquipiers."

Caluwé a également parlé du cas Ruud Vormer, qui aurait refusé les avances malinoises. "J'ai été un peu choqué lorsque j'ai lu cela dans les médias", a réagi Caluwé. "Je n'ai jamais eu de conversation avec Ruud car nous avions un autre profil en tête. Je pense que Ruud est un joueur intéressant, mais pour moi, c'est un numéro 8. Nous cherchions un 6, qui puisse jouer devant la défense."