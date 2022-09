La Roma s'offre le scalp d'Empoli

L'AS Rome se relance après sa semaine difficile.

Déjà lourdement battue par l'Udinese en championnat (4-0), la Roma s'est inclinée en Europa League face à Ludogorets (2-1). L'heure était alors à la relance pour les hommes de José Mourinho.

Les Romains ont pu comper sur Paulo Dybala. L'Argentin a ouvert le score à la 17e minute. Il semble retrouver des couleurs depuis son départ de la Juventus. Il s'agit de son 3e but cette saison.

Empoli a fait preuve de caractère et a égalisé avant la-mi temps. Mais les coéquipiers de Koni De Winter, Razvan Marin, Marko Pjaca et Liberato Cacace ne tiendront pas le coup. Dybala, encore lui, offrait le deuxième but romain sur un plateau à Abraham (71e). Pellegrini se permettra même le luxe de louper un penalty une dizaine de minutes plus tard.

La Roma regoûte à la victoire et est 5e. Empoli est 16e avec seulement 4 petits points.