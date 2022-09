Metz - Guingamp : la tension est remontée d'un cran après le match

La rencontre houleuse entre Metz et Guingamp (3-6) n'a pas fini de faire parler d'elle...

Lundi soir, Metz et Guingamp nous ont tant offert un match prolifique (9 buts) et entraînant qu'un bien triste spectacle. 3 joueurs de Metz ont en effet été exclus et l'arbitre de la rencontre a dû interrompre les débats pendant 30 minutes car un supporter est descendu sur le terrain pour le menacer.

Selon les informations de RMC Sport, la tension entre les joueurs des deux équipes se serait prolongée après le coup de sifflet final et lors du retour aux vestiaires. Un quatrième joueur de Metz aurait alors été exclu. Il s'agirait d'Ibrahima Niane.

Le rapport de l'arbitre de ce match houleux, Mr. Gaillouste, est alors attendu. En fonction de ce dernier, Metz pourrait écoper d'une sanction, voire d'un huis clos.