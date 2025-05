"Je peux beaucoup apporter" : l'ex-vedette du Club de Bruges et du Standard l'assure. Bientôt le grand retour ?

Maxime Lestienne vit à Singapour l'une des périodes les plus intenses, mais aussi les plus réussies de sa carrière. Avec son club, les Lion City Sailors, il vise le triplé.

Cette longue saison, qui dure déjà depuis quatorze mois, commence à peser physiquement et mentalement. Maxime Lestienne raconte à quel point lui et sa famille ont eu peu de repos. "Nous avons à peine eu une semaine pour rentrer en Belgique. Ça vous colle à la peau. Nos enfants demandent aussi de plus en plus souvent quand on y retournera", confie-t-il dans Het Nieuwsblad.

Le contrat de Lestienne expire en décembre et un retour en Belgique n’est pas exclu. "Ma femme est en manque de sa famille, les enfants aussi. Nous sommes très bien ici, mais peut-être est-il temps de faire quelque chose pour eux." Il envisage même de mettre un terme à sa carrière. "Je veux plus de liberté. Peut-être rester dans le football, par exemple en travaillant pour mon agent."

Il n’écarte toutefois pas un retour dans le championnat belge. "Je suis encore en forme. Meilleur passeur en Champions League 2, quatre buts, Homme du Match contre de bonnes équipes… Je pense que j’ai encore ma place. Si on me fait confiance, je peux beaucoup apporter."

Par ailleurs, des offres venues de Malaisie et de Thaïlande sont aussi sur la table. "Des discussions sont en cours. Tout est possible : rester à Singapour, partir dans un autre pays asiatique, revenir en Belgique ou tout simplement arrêter." Pour Lestienne, c’est une période de réflexion. "Arrêter au sommet, ce serait une belle fin."

Financièrement, en tout cas, il n’a aucune inquiétude. "Nous sommes en sécurité. Au cours de ma carrière, j’ai souvent privilégié l’aspect financier. Mais nous avons investi intelligemment. Ce serait stupide de continuer pour l’argent et de tout perdre ensuite."