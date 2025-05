Ce Diable Rouge affole la Serie A : cinq gros clubs prêts à passer à l'action

Il n’a que 22 ans, un profil discret et pourtant son nom commence à circuler dans les bureaux des directions sportives en Italie. Koni De Winter n’est pas une star, mais sa saison avec le Genoa a attiré des regards bien placés.

Solide sans être spectaculaire, régulier sans faire de vagues, le défenseur belge a disputé 23 matchs de Serie A cette saison avec à la clé 3 buts. Sous contrat jusqu’en 2028, il fait partie des rares joueurs à combiner jeunesse, fiabilité et marge de progression dans l’élite italienne.

Selon le journaliste Ekrem Konur, plusieurs clubs du haut de tableau surveillent attentivement sa situation. L’AC Milan, Naples, la Roma, l’Inter et même la Juventus seraient prêts à bouger en cas d’ouverture. Genoa de son côté ne compte pas se laisser faire.

