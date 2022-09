Michel Verschueren, ancien dirigeant d'Anderlecht, est décédé

L'ancien dirigeant du Sporting d'Anderlecht est décédé à l'âge de 91 ans.

C'est le Sporting d'Anderlecht mais plus globalement le monde du football belge qui est en deuil ce mercredi matin. Michel Verschueren est décédé à l'âge de 91 ans.

Dans un temps annoncé par Sporza, la nouvelle a été confirmée par son fils Michael.

Michel Verschueren, surnommé "Mister Michel", est une figure bien connue du côté du Sporting puisqu'il a été préparateur physique au club entre 1963 et 1969 avant d'aller du côté du Daring et du RWDM. Il est revenu chez les Mauves en tant que manager entre 1980 et 2003 avec à la clé de nombreux titres.

Sous sa direction, le Sporting peut se targuer d'avoir remporté une Coupe de l'UEFA en 1983 et d'avoir dominé le championnat belge en remportant le titre à onze reprises : 1981, 1985, 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2004.