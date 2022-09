Affaire Hamraoui: Aminata Diallo en garde à vue !

Cette affaire ressort au grand jour et les conséquences semblent être de plus en plus graves.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Kheira Hamraoui. Selon les informations de RMC et du Journal du Dimanche, l'ancienne milieu du Paris Saint-Germain Aminata Diallo a été interpellée vendredi matin et placée en garde à vue une seconde fois dans le cadre de l'enquête sur l'agression de son ex-coéquipière, survenue le 4 novembre 2021. L'enquête s'accélère et la police judiciaire de Versailles a interpellé cette semaine un quatrième suspect, soupçonné d'être l'un des deux agresseurs de l'internationale française. Diallo, elle, va devoir s'expliquer une nouvelle fois devant les enquêteurs. Alors que la piste d'une vengeance dans le cadre d'une relation extra-conjugale a été écartée, c'est bel et bien la piste d'une rivalité entre les deux joueuses qui est au coeur de cette affaire.