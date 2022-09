Officiel : un ancien coéquipier de nos Belges à Dortmund s'est trouvé un nouveau club

Après 92 matchs joués avec le Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou (23 ans) s'est officiellement engagé avec le VfB Stuttgart.

Le défenseur central français a signé un contrat jusqu'en 2026 avec le club allemand. Ce sera l'occasion pour lui de se relancer. A Dortmund, il avait vu son rôle au sein de l'équipe considérablement s'amenuiser suite à de nombreuses blessures.

VfB are delighted to announce the signing of Dan-Axel #Zagadou. He’s joined the club on a contract running until 2026. 📝



Welcome, Dan-Axel! ⚪🔴#VfB pic.twitter.com/dsWuTUbuNx