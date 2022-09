Thibault Peyre : "Prendre un maximum de points dans un mois d'octobre difficile"

Après s'être retrouvé en infériorité numérique face à OHL, le KV Mechelen est parvenu à arracher le point du partage.

Malgré l'exclusion d'Alessio Da Cruz en toute fin de première période, le KV Mechelen est parvenu à arracher un point à OHL derrière les casernes, ce samedi soir. "Louvain n'a pas joué à son meilleur niveau, mais nous non plus. Les deux équipes ont un but refusé pour hors-jeu, cela pouvait basculer des deux côtés. Le carton rouge change la donne pour la deuxième période. Vous voulez aller chercher les trois points, mais tout devient tout de suite beaucoup plus compliqué" analyse Rob Schoofs.

Grâce à une tâche défensive notamment bien remplie par Thibault Peyre, les Malinois sont parvenus à garder le zéro. "En tant que défenseur, je suis content de prendre un point après un tel match. Si tu ne peux pas gagner un match, il faut tout faire pour ne pas le perdre. Cela me rappelle le match en déplacement au Cercle de Bruges. On a très mal joué là-bas, mais on est parvenus à limiter la casse. Les joueurs offensifs comme Ngoy ou Schoofs n'auront peut-être pas la même réaction que moi. Mais en tant que défenseur, je suis satisfait. Nous allons bientôt affronter le Club de Bruges, Anderlecht, La Gantoise et le Standard. Nous devons prendre un maximum de points dans un mois d'octobre difficile" conclut l'arrière français.