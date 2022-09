Axel Witsel assure que sa position défensive est temporaire: "Diego Simeone est conscient que je suis un milieu de terrain"

Le nouveau joueur de l'Atlético Madrid est jusqu'ici aligné en tant que défenseur chez les Colchoneros.

Le début de saison d'Axel Witsel est tout sauf habituel. Titulaire dans son nouveau club... en défense central, le Diable Rouge a même été élu joueur du mois chez les Colchoneros. "Ce n'est pas mal pour un début", assure Witsel ce mercredi en conférence de presse à Tubize. "Après, je suis un joueur qui donne plus d'importance au collectif, mais je me sens bien. Depuis que je suis arrivé à Madrid, je suis dans le bon état d'esprit".

Et avec le bon état d'esprit, tout va bien, même des rencontres au poste de défenseur central. "J'essaie juste de donner le maximum malgré cette position. On a eu pas mal de blessés dans cette zone, mais le coach Simeone est bien conscient que je suis un milieu de terrain. Maintenant, j'apporte autre chose à cette position, car j'aime relancer et construire de l'arrière. On verra dans le futur si je reviens au milieu de terrain".

© photonews

Mais finalement, reculer d'un cran pourrait-il permettre à Witsel de prolonger sa carrière ? "Oui, en effet. Mais pour le moment, je dois dire que je suis très bien physiquement, je suis encore assez solide pour jouer au milieu de terrain. Jouer en défense n'est pas simple. Au milieu, on joue toujours au même rythme, alors que derrière, il y a des accélérations. Les lignes de course ne sont pas les mêmes et je n'ai pas encore les automatismes, comme sur les longs ballons par exemple".

On sait qu'il est sélectionné chez les Diables en tant que milieu de terrain. Pour le futur, et donc l'après Coupe du Monde, ce sera peut-être différent. Mais seul l'avenir nous le dira.