David Silva condamné suite à une bagarre avec une femme

L'ancien joueur de Manchester City a écopé d'une amende à hauteur de 1800 euros suite à cette altercation.

David Silva était impliqué en juin dernier dans une bagarre lors du carnaval de Maspalomas aux Îles Canaries. Cette bagarre entre plusieurs personnes dont le footballeur a entraîné la chute d'une femme.

L'ancien joueur de Manchester City a reconnu les faits. Le jugement reconnaît coupable Silva d'avoir participé à une "bagarre collective" et cette dernière a occasionné des "douleurs cervicales post-traumatiques, des contusions au coude gauche et des coupures aux genoux et aux jambes" à la victime.

Le meneur de jeu de la Sociedad a été condamné à une amende de 1800 euros.