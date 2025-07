Le nouveau buteur de l'Union se présente à la Pro League : "J'aime le football old school"

Raul Florucz a inscrit son premier but pour l'Union Saint-Gilloise face à l'Antwerp. L'occasion pour l'Autrichien de délivrer sa carte de visite.

Après Deniz Undav, Dante Vanzeir, Gustaf Nilson, Victor Bonifca, Mohamed Amoura, Franjo Ivanovic et Promise David, l'Union Saint-Gilloise a-t-elle recruté une nouvelle perle en attaque ? Débarqué contre cinq millions de l'Olimpija Ljubjana, Raul Florucz a fait forte impression en marquant dès sa première entrée en jeu dans le championnat belge. Il quitte le Bosuil sur une excellente première impression, avec un but du droit et une inspiration du gauche qui aurait pris la même direction sans un sauvetage de la défense anversoise.

Après la rencontre, il ne tenait toutefois pas à fanfaronner : "Je suis satisfait de mon but, mais pas du résultat ici. Mes prédécesseurs en attaque ? Chaque joueur a sa propre histoire. Je ne me compare à personne, je suis ici pour être champion et rendre l'équipe aussi compétitive que possible. Je ne me fixe pas d'objectif chiffré pour le moment".

Un mariage heureux avec l'Union ?

Le néo-international autrichien est forcément encore en pleine phase d'apprentissage : "C'est forcément un défi d'appréhender un nouveau pays, une nouvelle compétition, une nouvelle équipe, mais je suis un gars assez ouvert. Et puis, mes nouveaux coéquipiers sont exceptionnels, je me sens déjà très bien accueilli".

L'inverse est réciproque : la Pro League est également en train de faire connaissance avec une personnalité affirmée : "J'aime le football 'old school'. J'aime donner du plaisir au public, être parmi ces joueurs pour lesquels les gens payent quand ils vont au stade. Mais vous savez comment ça va aujourd'hui, ce n'est plus une question de technique, mais de statistiques. J'essaie quand même d'y apporter ce plaisir et ce football un peu à l'ancienne.

Florucz avait l'opportunité de signer ailleurs mais veut s'épanouir dans le plus pur style vintage du Parc Duden : "Le projet que l'Union m'a proposé était incroyable. Je me vois grandir ici, en tant que personne et en tant que joueur. J'ai reçu pas mal d'offres, mais le projet de l'Union a fait la différence. Je connaissais déjà le club avant de venir. Avec ce qu'ils ont fait de bon les dernières saisons, vous savez déjà que tout le monde fait du bon boulot, ici".

Sébastien Pocognoli se réjouit de son arrivée : "Raul, il faudra que j'apprenne encore à le connaitre, il a raté deux à trois semaines de préparation, il n'a eu ses premières minutes que lors du dernier amical contre Paris. Il est encore dans une phase de remise à niveau physique et de prise d'automatismes avec les autres, mais j'avais déjà pu admirer la qualité de son pied gauche à l'entraînement".