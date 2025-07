Officiel : flop absolu au Standard, il rejoint Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne à Naples

Sous les ordres d'Antonio Conte, les joueurs de Naples suent à grosses gouttes pour être en mesure de conserver leur titre la saison prochaine. Le groupe disputait hier son deuxième match de présaison face à Catanzaro, une équipe de Serie B.

Comme lors de la défaite surprise contre Arezzo (Serie C), De Bruyne était titulaire, contrairement à Romelu Lukaku. De Bruyne n'a pas encore réussi à se montrer décisif lors de cette victoire 2-1 contre Catanzaro mais est en pleine phase de reprise et apprend à connaître ses nouveaux coéquipiers.

Il va justement devoir apprendre à connaître une nouvelle tête : le gardien Vanja Milinkovic-Savic a signé en prêt en provenance du Torino, avec option d'achat. Une opération qui pourrait surprendre si l'on ne suivait pas la carrière du grand Serbe depuis son départ du Standard.

Vanja Milinkovic-Savic n'y avait pas rassuré grand monde à l'occasion de son prêt lors de la saison 2019/2020. Arnaud Bodart lui avait alors rapidement été préféré, le Serbe avait alors dû se contenter de trois matchs d'Europa League avant de repartir par la petite porte.

Mais depuis son passage à Sclessin, le gardien double-mètre est devenu une valeur sûre du Torino, disputant près de 150 rencontres en Serie A et 19 matchs avec la Serbie. Cela lui vaut désormais un passage remarqué chez le champion en titre.

