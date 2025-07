Le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne fait une annonce importante !

Naples va dire adieu au mythique stade Diego Armando Maradona. Le club a confirmé via ses canaux officiels que l'enceinte ne répond pas aux exigences de l'UEFA pour l'Euro 2032, organisé en Italie et en Turquie. Un tout nouveau stade sera construit dans un quartier défavorisé.

Naples affirme avoir tout tenté pour préparer le stade Diego-Maradona en vue de l’Euro, mais sans succès. Pendant deux ans, la possibilité d’une rénovation a été étudiée. Conclusion : la structure du stade est trop vétuste et les adaptations nécessaires sont financièrement intenables.

Le club souhaite donc construire un nouveau stade avec ses propres moyens, répondant pleinement aux exigences d’un complexe footballistique moderne. "Le projet de rénovation proposé par la ville était insuffisant", peut-on lire dans un communiqué officiel. "Nous préférons investir dans une solution qui fera progresser toute la ville."

Les Diables Rouges Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne évoluent actuellement ensemble à Naples. Leur arrivée a récemment donné un coup de boost sportif et commercial au club. À l’approche d’un Euro à domicile, Naples veut désormais franchir un cap également sur le plan des infrastructures.

Le choix de construire le nouveau stade dans un quartier défavorisé est volontaire. Le club veut non seulement respecter les normes de l’UEFA, mais aussi contribuer au renouveau urbain. "Sans frais pour la collectivité", insiste Naples. Ce projet s’inscrit dans une vision plus large d’impact social et sociétal.

D’ici octobre 2026, la Fédération italienne de football doit soumettre cinq stades à l’UEFA pour l’Euro 2032. San Siro et le Stadio Olimpico sont déjà écartés, jugés trop vétustes. Seul l’Allianz Stadium de la Juventus est actuellement conforme. Naples espère pouvoir y ajouter un tout nouveau stade dans les prochaines années.