Le Beerschot prêt à affronter un club de D1A : "L'Antwerp ou Malines, mais pas Eupen"

Le Beerschot passe au tour suivant. Un match contre l'Antwerp ou le KV Malines au prochain tour est l'option préférée de Frédéric Frans.

Frédéric Frans a reçu le brassard de capitaine sur le terrain de Knokke, où le Beerschot s'est imposé 0-4 en Croky Cup. "Honnêtement ? Je pense que c'est un très grand honneur. Surtout après ma longue rééducation. C'est aussi une marque de reconnaissance de la part de l'entraîneur. Ces dernières semaines, j'ai pu aider l'équipe à plusieurs reprises en effectuant de courts remplacements, cette place de titulaire a certainement un goût de plus", a déclaré Frans à Gazet van Antwerpen.

En même temps, l'homme qui a atterri au Kiel en janvier 2020 garde les pieds sur terre. "Attention : je connais mon rôle, attention. Je suis là pour ces jeunes gens et je veux les rendre meilleurs. Ils le savent aussi. C'est un groupe de joueurs fantastique avec lequel travailler. Les nouveaux arrivants apportent beaucoup d'énergie sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. L'ambiance ici, c'est le jour et la nuit par rapport à l'année dernière."

Pas Eupen

Lors du prochain tour de Coupe, une rencontre avec une équipe de D1A est possible et le Beerschot pourra alors se mesurer au niveau auquel il aspire. "Nous ferons bien sûr de notre mieux pour gagner chaque match. Et contre une équipe de première division, nous aurons encore plus envie de nous montrer. Une préférence ? Ce serait bien de ne pas se rendre à Eupen. Et si nous devons choisir : l'Antwerp ou KV Malines à domicile."