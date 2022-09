Carlos Soler sort du silence

Lors du dernier mercato d'été, le milieu de terrain a quitté le FC Valence pour le Paris Saint-Germain à l'occasion d'un transfert estimé à 18 millions d'euros

Dans les colonnes du quotidien SuperDeporte, Carlos Soler (25 ans) a dévoilé ses vérités par rapport à son départ du FC Valence.

"Ce que j'aurais voulu, c'est un contrat à long terme, de 8, 9 ou 10 ans. En Espagne, c'est autorisé et c'est ce que je demandais au club. Ils ne me l'ont pas proposé. Je n'ai rien à leur reprocher non plus, c'est leur décision. (...) J'ai dit à Valence que je ne voulais pas partir gratuitement parce que je devais beaucoup de choses au club. C'est ce que j'ai dit à Layhoon et à Gattuso. C'est ainsi qu'à la fin du mercato, l'opportunité PSG s'est présentée et, bon, nous avons trouvé un accord et je suis parti", a fait savoir l'international espagnol.