Klopp revient sur les débuts très difficiles de son attaquant : "La forme de l'équipe ne l'aide pas"

Liverpool, tenu en échec par Brighton ce week-end (3-3), connait un début de saison très compliqué et doit composer avec l'adaptation pour l'instant très peu satisfaisante de sa recrue phare.

"Il est bon. Bien sûr, il est encore en train de s'adapter. Les nouveaux joueurs arrivent et tout le monde parle d'eux et veut qu'ils brillent immédiatement", a déclaré Jurgen Klopp en conférence de presse - selon le Guardian - à propos de Darwin Nunez, acheté pour 75 millions hors bonus cet été et auteur de seulement 2 buts depuis son arrivée.

"Hier encore, nous avons eu une longue discussion avec lui", a continué l'Allemand. "Nous lui avons simplement dit que nous étions très calmes. C'est très important dans notre situation qu'il n'ait pas l'air de s'inquiéter ou autre."

"L'équipe ne performe pas pour l'instant, et cela ne facilite pas la tâche à un attaquant", a reconnu le coach des Reds, qui a ensuite évoqué les exemples de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. "Pensez-vous que Cristiano Ronaldo est en ce moment au sommet de son niveau de confiance ? Il a été pendant longtemps le meilleur joueur du monde et maintenant, ça ne va pas comme il veut. Cela nous arrive à tous. La saison dernière, Lionel Messi n'a pas joué exactement de la même manière."