Lionel Messi va "sûrement" disputer sa dernière Coupe du Monde au Qatar

Le joueur de 35 ans s'apprête vraisemblablement à disputer son dernier Mondial.

Dans quelques semaines, Lionel Messi aura, pour la dernière fois de sa carrière, la chance de remporter le seul trophée qu'il manque à son incroyable palmarès : la Coupe du Monde. Avec une équipe d'Argentine incroyablement bien rodée et invaincue depuis la Copa America 2019, le joueur du Paris Saint-Germain peut clairement y croire.

En tout cas, ce sera sa dernière chance d'y parvenir. Dans une interview accordée à la chaîne sudaméricaine Star +, la star argentine Lionel Messi a affirmé que la Coupe du monde au Qatar serait "sûrement" sa dernière. "Si c'est ma dernière Coupe du monde ? Sûrement, oui. Je me sens bien physiquement, j'ai pu avoir une bonne pré-saison cette année que je n'avais pas pu faire l'année d'avant. Je compte les jours. En vérité, il y a une petite angoisse de vouloir que ce soit maintenant, et aussi la nervosité de se demander ce qui va se passer pour cette dernière, comment ça va se passer... D'un côté, on a hâte que ça arrive, et de l'autre le stress de vouloir que tout aille bien."