Wayne Rooney a un message pour Cristiano Ronaldo : "Je suis sûr qu'avec de la patience..."

L'ancien buteur de Manchester United demande au Portugais de garder espoir.

Pris dans un bourbier sans nom du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo verra-t-il le bout du tunnel prochainement ? La question mérite d'être posée.

Si quelqu'un y croit, c'est bien Wayne Rooney. "Je suis sûr que s'il reste patient, il aura sa chance et ce sera à lui de la saisir pour tenter de revenir", tels sont les mots du coach de DC United.

L'ancien buteur des Red Devils ne veut pas prendre position dans le débat CR7 - Erik ten Hag et défend l'actuel entraîneur mancunien : "Cristiano n'est plus le joueur qu'il était quand il avait 22-23 ans, et l'entraîneur a une façon de jouer différente qui fonctionne".