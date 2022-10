Le Napoli garde le cap, malgré un but de Dessers

Un match compliqué, mais une nouvelle victoire pour le Napoli, qui prend ses aises en tête de Serie A.

Le Napoli a souffert sur la pelouse du promu Cremonese, mais les Partenopei ont finalement émergé, comme souvent depuis le début de saison. La rencontre avait idéalement démarré pour l'équipe de Luciano Spalletti, qui a ouvert le score grâce à Politano sur penalty, à la demi-heure de jeu.

Mais Naples n'a pas réussi à se mettre à l'abri avant le repos et Cremonese est revenu au score dès le retour des vestiaires via Cyriel Dessers, auteur de son tout premier but en Serie A ce dimanche. Il a fallu près d'une demi-heure aux Napolitains pour reprendre l'avance, mais Giovanni Simeone a remis son équipe sur le chemin de la victoire et le match avait définitivement tourné.

Dans les arrêts de jeu, Naples a encore ajouté deux buts au compteur, grâce à Lozano et Olivera. Cinquième succès consécutif en Serie A pour les anciens équipiers de Dries Mertens qui occupent la tête avec deux unités d'avance sur l'Atalanta et trois sur Udinese. Cremonese pointe à la 19e place avec trois points au compteur, comme la lanterne rouge, la Sampdoria.