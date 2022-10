Incroyable : le Qatar va inviter 20 supporters belges (entre autres) au match d'ouverture !

Visiblement, le Qatar a du mal à remplir ses stades. Résultat : des supporters de toutes les nations engagées vont être...invités à assister au match d'ouverture.

C'est la RTBF qui relaie cette loufoque information : le Qatar se serait mis en tête de garnir le stade avec des supporters venus du monde entier pour le match d'ouverture de son équipe nationale face à l'Equateur, le dimanche 20 novembre prochain. Les tickets ne trouvent pas preneur et le Qatar voudrait donc inviter 20 supporters de chaque nation participante. Y compris, donc, 20 supporters belges.

Des supporters des Diables ont donc été contactés afin de bénéficier de cette généreuse offre, qui comprendrait le vol et le logement sur place ainsi que le ticket pour assister au match. Mieux : le Qatar propose également d'offrir le logement à ceux qui voudraient rester plus longtemps, jusqu'à la fin de la phase de poules (le 2 décembre). Le club officiel de supporters, 1895, n'avait pas été mis au courant mais a finalement repris en mains cette opération et cherche donc activement 20 supporters fervents. Ceux-ci devront remplir des critères : porter les couleurs de leur pays, parler anglais voire si possible avoir des notions d'arabe.