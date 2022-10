Le Real Madrid se penche sur une star du PSV

Il est en feu depuis le début de la saison avec le PSV et a éliminé le Monaco de Philippe Clement lors des tours préliminaires de la Ligue des champions.

Cody Gakpo fait la loi en Eredivisie sous les couleurs du PSV Eindhoven. En 16 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Néerlandais a déjà inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives. Des statistiques dignes d’un Erling Haaland qui attise forcément les convoitises.

Un profil qui aurait tapé dans l’œil du Real Madrid, qui désirerait dorénavant se focaliser sur des jeunes à fort potentiel plutôt que sur des titulaires en puissance. Une nouvelle stratégie sur le marché des transferts que The Athletic confirme en annonçant l’intérêt du Real Madrid pour Cody Gakpo. L’ailier de 23 ans serait très apprécié par la direction madrilène qui verrait en lui un homme capable d’apporter un plus au champion d'Europe en titre. En plus, il ne coûterait que 50 millions d'euros.