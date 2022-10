Carlo Ancelotti : "On a prouvé encore une fois que l'on ne se rend jamais"

Le Real Madrid a arraché le nul ce mardi contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions (1-1).

Carlo Ancelotti n'a pas apprécié la prestation du Real Madrid, mais le technicien italien a mis en avant les qualités mentales de son équipe, nécessaires pour se qualifier en huitièmes de finale. "On a prouvé encore une fois que l'on ne se rend jamais, même quand les choses ne se passent pas bien", a lâché le coach du club merengue en conférence de presse. "On a très mal joué aujourd'hui, mais même quand cela arrive, on ne se rend pas, on bataille jusqu'au bout. Le match s'est compliqué quand on a encaissé le but, on a souffert de leurs contres. Mais le côté positif, c'est qu'on ne se rend jamais. On s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Parce qu'il n'y a que les équipes qui se qualifient pour les huitièmes de finale qui peuvent gagner la Ligue des champions", a prévenu Ancelotti avant d'évoquer Antonio Rüdiger.

"Il s'est fait une entaille assez large sur le front, c'est assez sérieux, mais ça va, il va bien. Il voulait rester sur le terrain, il ne s'est pas rendu compte qu'il était blessé. Donc je pense que ce n'est rien de grave."