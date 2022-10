Un joueur d'Ostende insulté par un juge de touche: "On peut comprendre certaines choses, mais..."

Il y a eu, dans la presse néerlandophone, quelques remous après le match entre Ostende et Genk à cause des déclarations du juge de ligne Tiesters. Pendant ce temps, toutes les parties se sont assises autour de la table les unes avec les autres.

Pendant ce match, le juge de ligne Tiesters aurait crié "Ferme ta gueule" à Brecht Capon. Le défenseur a émis de nombreuses critiques à l'encontre du juge de touche en question et le département de l'arbitrage n'a pas pu en rire non plus.

Ainsi, le KV Oostende révèle sur son site officiel que Thorsten Theys, le directeur opérationnel du KV Oostende, avait demandé une réunion avec le département de l'arbitrage. Vendredi dernier, une réunion a été organisée avec Lorin Parys (CEO Pro League), Mathias Lecluse (Legal Manager Pro League), Stephanie Forde (Operations Director of the Refereeing Department) et Theys", écrit le club.

La conversation semble avoir été constructive. "J'ai exprimé ma compréhension du fait que parfois, des choses peuvent être dites sous le coup de l'émotion", a déclaré Theys. "D'autre part, je mets évidemment aussi le doigt sur l'attitude indigne d'un arbitre. Nous avons reçu des excuses de la part du juge de ligne en question, M. Tiesters, et pour nous, l'affaire est donc close", a-t-il ajouté.