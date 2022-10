🎥 Les supporters d'Anderlecht ont jeté des fumigènes vers ceux de West Ham : "Le club condamne ces débordements"

Alors que l'ensemble du match s'est déroulé dans une certaine torpeur, les supporters du RSC Anderlecht ont fini par réveiller tout le monde...de la mauvaise façon. Des engins pyrotechniques ont en effet été lancés vers les supporters de West Ham. Certains sièges ont également été arrachés.

"Le club condamne fortement ces débordements et nous allons évoquer ça avec l'UEFA", a commenté le responsable presse du RSCA, Mathias Declercq. "Nous ne tolérons pas ce genre de comportements, chez nous comme en déplacement. Et nous prendrons nos responsabilités".

Fights pyros and chairs flying during the West Ham and Anderlecht game #WHUAND @WestHam_Central pic.twitter.com/i77qzIMpRj