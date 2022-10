Dure soirée pour le Barça : "Des erreurs qu'on n'a pas le droit de commettre"

Les Barcelonais ont vu la victoire contre l'Inter (3-3) et très certainement la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions leur filer entre les doigts.

"On a commis des erreurs qu'on n'a pas le droit de commettre à ce niveau", a reconnu - selon L'Equipe - le défenseur du FC Barcelone, Eric Garcia, fautif sur le but de Lautaro Martinez.

"On a ramé et on a réussi à arracher le nul. On n'est pas encore dehors, mais c'est compliqué (l'Inter compte 3 points d'avance à deux journées de la fin, ndlr). Tant qu'il y a de l'espoir, il faut continuer."

"En première période, on a joué comme on voulait, mais quand on ne contrôle plus le jeu, cela nous porte préjudice", a ensuite analysé l'Espagnol. "On avait une énorme opportunité et on n'en a pas profité. Il faut essayer de rester positif, et c'est sûr qu'on a quand même réussi à arracher le point du match nul."

Le Barça devra impérativement "se remettre vite mentalement" de cette déconvenue, car ce dimanche se joue le très attendu Clasico face à un Real qui talonne les Catalans au classement de LaLiga. "Il faudra aller au Bernabéu avec confiance, et essayer de garder notre place de leader en Liga", a déclaré Garcia.