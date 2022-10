Jean-Marie Pfaff a son favori pour le Soulier d'Or : "Je ne donne pas mon avis si vite, mais on ne peut pas ignorer ses performances"

L'ancien portier a donné son avis à propos du gardien du Club de Bruges qui a de nouveau réalisé une grosse prestation sur la scène européenne face à l'Atlético de Madrid (0-0) lors de la 4ème journée de la Ligue des champions.

Tout le monde semble d'accord : Simon Mignolet, du Club de Bruges, devrait recevoir le Soulier d'or. "Il le mérite", a déclaré Jean-Marie Pfaff à Het Nieuwsblad. "Et pas seulement sur la base de ses performances de ces dernières semaines ou de ces derniers mois, mais sur celles qu'il a réalisées tout au long de sa carrière."

Au STVV, Pfaff affirme que Mignolet était déjà très bon et que cela n'a fait que s'améliorer en Angleterre. "Je pense que c'est un grand honneur qu'il soit revenu jouer en Belgique. Je pense que c'est intelligent de sa part. C'est un gardien de but international qui peut gagner des matchs. Non seulement en attrapant des ballons, mais aussi avec son charisme. Impressionnant. Ce sont les gars qui gagnent les Souliers d'Or."

Parce qu'en Belgique même, les gardiens de but ne restent pas. "Par rapport à mon époque, il n'y a pas vraiment beaucoup de gardiens de haut niveau dans le championnat belge. Mignolet a été élu gardien de l'année trois fois de suite et les dépasse de la tête et des épaules. Ecoutez, je ne donne pas mon avis aussi rapidement et je ne vais pas attribuer le Soulier d'or à quelqu'un facilement, mais vous ne pouvez vraiment pas ignorer ses performances."