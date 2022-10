Le constat froid de van Bronckhorst après la raclée face à Liverpool : "Cette différence de niveau, c'est trop pour la Ligue des Champions"

Le coach des Glasgow Rangers n'a pas cherché d'excuses après la raclée infligée par Liverpool à Ibrox Park. (1-7)

Les Rangers avaient pourtant bien débuté ce match de Ligue des Champions face à un Liverpool peu confiant et avaient ouvert le score via Arfield. Mais, ensuite, Firmino, Nunez, un Salah en état de grâce et Eliott sont passés par là. Score final : 1-7.

Après cette déroute, le coach des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, a pointé du doigt le manque de consistance, et tout simplement de niveau, affiché par ses hommes. "La première période et la dernière demi-heure, c'était le jour et la nuit, en comparant notre façon de jouer. Cette différence de niveau, c'est trop pour la Ligue des Champions."

"En première période nous étions là. Nous pouvons rendre la tâche difficile à n'importe quel adversaire à Ibrox. Mais la façon dont nous avons joué les 25 dernières minutes... On perdrait contre n'importe quelle équipe que nous affronterions ici."

"La performance que nous avons faite, la performance globale, n'est pas la façon dont nous voulons représenter ce club. Il n'y a pas d'excuses pour cette performance aujourd'hui, de la part de qui que ce soit", a ajouté froidement le Néerlandais.