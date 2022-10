Le FC Barcelone au bord de l'élimination : "Cette Ligue des champions est cruelle avec nous"

Les Catalans ont signé un résultat qui ne les arrange pas du tout dans la course aux huitièmes.

Avec seulement quatre points en quatre rencontres, le FC Barcelone voit son avenir en Ligue des champions en péril. Le partage spectaculaire face à l'Inter mercredi soir arrange bien plus les Italiens que les Catalans.

Ces derniers accusent désormais trois points de retard par rapport à leurs adversaires de mercredi. Avec deux matchs à jouer, autant dire qu'il faudra un sacré coup de destin.

Après la rencontre, Xavi s'est exprimé sur le match, les erreurs défensives de son équipe et l'avenir en C1 : "Cette Ligue des champions est cruelle avec nous. Mais en deuxième mi-temps, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Le premier but est une erreur très claire de la ligne défensive, et nous en avions également parlé".