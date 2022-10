Mohamed Salah est entré dans un cercle très fermé

Monté au jeu après avoir passé près de 70 minutes sur le banc, Mohammed Salah a mis tout le monde d'accord ce mercredi soir.

Auteur du triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, en seulement 6 minutes et 12 secondes, contre les Rangers (7-1) mercredi, Mohamed Salah (30 ans, 4 matchs et 5 buts en LdC cette saison) est entré dans un cercle très fermé.

En effet, l'international égyptien s'impose comme le sixième joueur à inscrire trois buts dans l'épreuve en tant que remplaçant. Avant lui, Uwe Rösler (1998), Walter Pandiani (2001), Joseba Llorente (2008), Kylian Mbappé (2019) et Marcus Rashford (2020) avaient réussi pareille performance.

