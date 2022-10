Erik Ten Hag est resté patient malgré le manque de concrétisation des siens : "Je sais comment ça se passe dans le football"

Les Mancuniens ont dû attendre les derniers instants de la partie pour enfin trouver le chemin des filets.

Soulagement hier soir du côté du Théâtre des Rêves, où Manchester United a dû attendre la 90+3e minute et un but du remplaçant Scott McTominay pour trouver la parade face au portier de l'Omonia Nicosie (1-0). Après la rencontre, Erik Ten Hag a précisé ne pas avoir été inquiété par les 33 occasions franches manquées d'une équipe qui a pris le contrôle de la rencontre de bout en bout.

"Nous prenons confiance grâce à cette victoire. Nous avons fait du bon travail. On a su se montrer patient, se mettre très souvent en position de marquer et nous nous sommes créés énormément d'occasions. Je suis satisfait de ce que j'ai vu ce jeudi soir."

En effet, le but décisif de McTominay était le... 34e de Manchester United dans cette rencontre. "On aurait dû remporter ce match avec trois ou quatre buts d'avance. Si j'ai été inquiété par le manque d'efficacité de mon équipe ? Non, je sais comment fonctionne le football. Nous marquons dans chaque match et nous continuons à le faire. J'espère qu'on a gardé les buts pour la semaine prochaine."

Après quatre rencontres, la Real Sociedad fait le sans faute et occupe la tête de ce groupe E. Manchester United, deuxième, compte trois unités de moins. Derrière, le Shérif Tiraspol (3 points) et l'Omonia Nicosie (0 point) ferment la marche.