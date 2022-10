Les compos de Standard-Antwerp sont connues : Plusieurs changements dans le onze liégeois, Frey titulaire

Choc au programme ce dimanche en début d'après-midi (13h30) avec la rencontre opposant le Standard de Liège à l'Antwerp.

Après sa victoire contre le Sporting de Charleroi dimanche dernier, le Standard de Liège veut confirmer et enchaîner face à l'Antwerp, le leader du classement général. Pour la réception du Great Old, Ronny Deila devait se passer des services de Ngoy, Emond et Ohio, ainsi que Zinckernagel suspendu. La situation d'Amallah n'ayant pas changé, l'international marocain est de nouveau absent.

Le T1 des Rouches effectuait trois changements dans onze de base par rapport à la journée précédente. Tossey, Canak et Dragus débutaient d'entrée de jeu la rencontre tandis que Dewaele et Perica commençaient sur le banc.

Côté anversois, Mark Van Bommel faisait un seul changement par rapport à la semaine dernière. Frey était préféré à Stengs.