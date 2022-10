Felice Mazzù "aurait aimé la goal-line technology" lors d'Anderlecht-Bruges

Fabio Silva a-t-il bien marqué un but...fantôme lors du topper dimanche ? À la veille de Zulte Waregem - Anderlecht, Felice Mazzù a regretté l'absence de goal-line technology contre Bruges.

Anderlecht s'est procuré beaucoup d'occasions contre le FC Bruges, comme face à Charleroi. Mais le constat est toujours le même cette saison : il faut trop de ballons de but pour que les Mauves en transforment enfin un. "La différence entre un geste offensif réussi et manqué est aussi parfois une question de confiance", reconnaît Felice Mazzù en conférence de presse, avant d'ironiser : "Nous aurions été un peu plus efficaces si la goal-line technology existait...".

Le face-à-face entre Fabio Silva et Simon Mignolet en fin de rencontre a en effet fait parler : sur plusieurs angles, il paraît clair que le ballon avait franchi la ligne, malgré l'arrêt miraculeux du portier brugeois. "Toute la Belgique a revu ces images, je crois...je n'ai pas de certitudes, chacun a sa perception des choses. Mais j'aurais aimé que la goal-line technology soit là", sourit Mazzù. Silva également, lui qui semble parfois un peu forcer pour aller chercher son petit but.

Fabio Silva en crise de confiance ?

Le Portugais traverse-t-il une petite crise de confiance ? "C'est l'exemple-type de l'attaquant qui ne marque pas autant qu'il le souhaite et veut marquer son but. Fabio est très jeune et force peut-être encore parfois, mais nous sommes très contents de sa façon d'évoluer", rassure l'entraîneur du RSCA. Le manque d'efficacité des attaquants bruxellois est aussi ce qui a poussé Mazzù à appeler le tout jeune Lucas Stassin, 17 ans et titulaire dimanche.

Stassin ? Quand vous avez le meilleur buteur de D1B ...

"Quand vous avez le meilleur buteur de D1B dans votre club et que votre équipe A a des problèmes d'efficacité, c'est normal de lui donner sa chance", pointe Felice Mazzù. "Sa présence dans le rectangle est un plus. C'est comme ça qu'il a failli marquer, au premier poteau. Je suis également content de l'intensité qu'il met. Maintenant, pourra-t-il enchaîner ? Ca, nous verrons si c'est une bonne idée".