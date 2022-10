Matz Sels encensé par un coéquipier: "Sans lui, on en prendrait un ou deux de plus par match"

Strasbourg est dans une saison très compliquée et le Diable Rouge fait ce qu'il peut pour aider son équipe.

Après avoir joué les premiers rôles ces dernières années, Strasbourg est au devant d'une saison bien compliquée. Avec seulement 8 points et en étant à la 17ᵉ place du classement, les Alsaciens mangent leur pain noir.

Lucas Perrin, joueur emblématique du club, ne cache pas que la situation est délicate et secouent les esprits afin que tout le monde prenne conscience de la situation : "Il ne faut pas se le cacher, on joue le maintien. Ce n’est pas une honte de dire ça. Le plus important, c’est de prendre le maximum de points jusqu’à la trêve", a déclaré le joueur ce vendredi en conférence de presse.

Il a ensuite rendu hommage à son gardien, le Belge Matz Sels: ""On a eu un grand Matz. Heureusement qu’il était là, sinon je pense que l’on aurait pris un ou deux buts de plus par match.".

Ce week-end, Strasbourg se rendra à Toulouse.