Yves Vanderhaeghe agacé : "Ce n'est pas la première fois que la VAR détermine le match"

Le KV Ostende s'est incliné 3-0 contre l'Antwerp. On pourrait croire qu'il n'y a pas de hasard. Mais Ostende a failli égaliser juste après la mi-temps.

En seconde période, McGeehan a marqué le but égalisateur 1-1 et le Bosuil est devenu silencieux. Il y a même eu confusion puisque quelques secondes auparavant, Vincent Janssen était laissé au sol après un duel. McGeehan a ainsi récupéré le ballon et a égalisé.

Consternation à Anvers, où presque tout le monde s'est arrêté de jouer lorsque Bert Put a également fait un pas vers Janssen et s'est contenté de montrer du doigt le rond central lorsque McGeehan a marqué.

Après avoir visionné les images, Put a décidé qu'une faute avait été commise sur Janssen et que le but ne comptait pas. "Mais à mon avis, ce n'était certainement pas une erreur claire", a estimé Yves Vanderhaeghe, l'entraîneur du KVO, après le match. "C'était en tout cas un moment clé qui aurait pu se passer différemment".

"Malheureusement, nous sommes un petit et nous nous attaquons aux grands", a poursuivi Vanderhaeghe. "En tout cas, je n'ai pas l'impression que c'est la première fois qu'un match est déterminé par le VAR à Tubize".

Progression du match

Le Great Old a pris l'avantage dès le début grâce à un superbe but de Ritchie De Laet. "Merveilleux pour Mister Antwerp mais nous perdons deux duels dans cette phase où nous pouvions dégager le ballon", estime Vanderhaeghe.

"Nous avons trop cherché la longue balle en première mi-temps alors que nous ne sommes pas une si grande équipe. En deuxième mi-temps, c'était mieux, mais nous n'étions pas assez tranchants devant le but alors qu'Anvers l'était."

Et maintenant, le dimanche, le KVO se retrouve face à Zulte Waregem pour un match important dans la course au maintien "C'est un peu une obligation alors. Nous n'allons pas cacher le fait que nous voulons prendre les trois points", a conclu l'entraîneur d'Ostende.