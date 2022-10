Brice Samba, l'invité surprise des Bleus pour le Qatar?

Le gardien de Lens a une nouvelle fois été déterminant sur la pelouse de l'Olympique de Marseille.

Depuis plusieurs semaines, Didier Deschamps compte les blessés. Le dernier en data, c'est Mike Maignan. Le gardien du Milan AC pourrait très bien être forfait pour la Coupe du Monde. Cette défection laisserait une place libre en tant que troisième gardien. Et Brice Samba postule clairement.

“Qui n’y pense pas ? Est-ce que j’y pense ? C’est sûr. Je fais de très bonnes performances depuis que je suis revenu en France. Je suis quelqu’un de très ambitieux. Si ça vient, c’est que ce sera la volonté de Dieu. Je ne m’inquiète pas. Si Didier Deschamps doit m’appeler, il m’appellera. Je ne me prends pas la tête avec ça”, a lâché le portier des Sang et Or au micro de Canal+ avant d'en remettre une couche en zone mixte. “Je suis disponible, je suis Français. Ce serait un rêve. Qui ne rêve pas de disputer une Coupe du monde ? Je continue à travailler”, a-t-il insisté.