Coupe du Monde 2022: La Pologne, une première depuis 1986?

La Coupe du Monde début dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Au tour de la Pologne qui espère renouer avec son illustre passé.

Comme plusieurs autres joueurs qui ont largement passé la trentaine, cette Coupe du Monde sera la dernière de Robert Lewandowski, l'ancien homme du Bayern, fraîchement arrivé au FC Barcelone. Mais le vrai problème de l'ami Robert, c'est le reste de son équipe.

On ne peut pas dire que la Pologne soit parmi les grandes nations européennes du moment. D'ailleurs, son bilan en Coupe du Monde est assez catastrophique. Lewandowski ne va participer qu'à son deuxième mondial après celui de 2018, compétition qui s'est mal terminée avec une élimination au premier tour. Une seule victoire, contre le Japon, et deux défaites face à la Colombie et le Sénégal. Pire encore, Robert Lewandowski n'a pas encore marqué le moindre but en Coupe du Monde.

Si on veut regarder encore plus dans l'histoire de la Pologne en Coupe du Monde, la dernière fois que le pays a passé les poules, c'était.... en 1986. C'est une éternité pour cette ancienne grande nation du football qui a encore terminé à la troisième place en 1982. D'ailleurs, depuis 1986, la Pologne n'a disputé que trois Coupes du Monde.

Et l'équipe actuelle ? Elle peut faire peur à ses supporters. Si l'on met de côté Lewandowski et Zielinski de Naples, les autres joueurs ont du mal à passer en cap, surtout en équipe nationale. Dans un groupe qui comprendra l'Argentine, il y a fort à parier que la Pologne jouera sa qualification face à l'Arabie Saoudite, mais notamment face au Mexique.

Dans ces duels, les Polonais devront réussir ce qu'ils n'ont pas su faire en 2018 : battre des équipes qui sont à leur portée et enfin aller en huitième de finale. Afin d'oublier la génération 1982-1986 qui avait réussi cet exploit.