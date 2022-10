Karel Geraerts évoque le départ de Felice Mazzu : "Cela m'a rendu triste"

Lors de sa conférence de presse avant la rencontre de ce jeudi face à Malmö, Karel Geraerts est revenu sur le limogeage de Felice Mazzu.

En Europa League, l'Union Saint-Gilloise mène toujours la danse de son groupe, avec dix unités. Face à Malmo, qui n'a pas encore inscrit le moindre point, les hommes de Karel Geraerts ont la possibilité de presque définitivement assurer la première place. "Je reste sur mes gardes. On est très en forme, mais nous devons encore assurer notre objectif principal, qui sont les deux premières places. Oui, on peut sauter un tour en terminant premier, mais il est inutile de se rajouter une pression supplémentaire à ce sujet. On joue juste pour gagner. Mais si vous me le demandez maintenant, non : je ne signerai pas pour un point demain" analyse Karel Geraerts.

L'entraîneur de l'Union est également revenu sur le limogeage de son ancien T1, Felice Mazzu, du Sporting d'Anderlecht. "Cela m'a rendu triste, car nous avons toujours une bonne complicité. Nous savons que cela fait partie de ce sport, mais ce n'est jamais amusant quand ça se produit. Vous recevez des coups de massue, mais vous savez que le soleil se lèvera à nouveau un jour. Si nous sommes devenus le meilleur club de Bruxelles ? Absolument, ironise Karel Geraerts.