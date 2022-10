Victor Osimhen inscrit un triplé, le Napoli écrase Sassuolo

Les Napolitains n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaire cet après-midi (4-0).

Victoire claire et nette pour Naples, qui s'est imposé 4-0 face à Sassuolo. Victor Osimhen (ex-Charleroi) a réalisé une performance de haut vol, inscrivant 3 buts (4e, 10e, 77e). Le Nigérian, déjà buteur décisif face à la Roma la semaine dernière (0-1), confirme qu'il est forme. Autre joueur à suivre côté Napolitain : Kvicha Kvaratskhelia, qui a inscrit le 3e but des siens et a distribué deux assists.

Naples conforte sa place de leader en Serie A, et prend provisoirement 6 points d'avance sur son dauphin, l'AC Milan. Il se passe décidément quelque chose de très spécial cette saison non loin du Vésuve...