Antoine Griezmann en colère : "Qu'on serre les fesses et qu'on se taise"

L'Atlético Madrid est éliminé de toute compétition européenne après sa défaite à Porto (2-1).

Si l'Atlético savait que sa qualification en 8e de finales de Ligue des Champions était impossible, les Colchoneros pouvaient encore croire à la Ligue Europa en terminant 3e de leur groupe. Mais les Portugais ont éteint tout espoir.

"On ne mérite ni de passer en huitièmes de finale, ni d'aller en Ligue Europa", a lâché un Antoine Griezmann frustré au micro de Movistar+. "Si on est seulement capables de gagner un match (sur six), c'est ce qui arrive. Il faut serrer les fesses, qu'on se taise et qu'on travaille."

Griezmann a également répondu brièvement aux questions relatives à son coach, Diego Simeone. "On est à ses ordres. C'est un honneur de travailler pour lui et de jouer pour l'Atlético, mais il faut le démontrer sur le terrain."