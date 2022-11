"Un nouveau stade est plus important que l'Europa League"

L'Union Saint-Gilloise a réalisé une très belle campagne européenne. Ce jeudi, Union accueille L'Union Berlin. Le club a vu à travers la campagne qu'un nouveau stade était vital.

"Un nouveau stade est indispensable", cite le quotidien Het Laatste Nieuws. Le club a connu d'énormes succès au cours des dernières saisons. D'abord dans le championnat national, mais maintenant aussi en Europa League. Pourtant, le club est à la traîne au niveau financier et au niveau structurel.

Le CEO de l'Union, Philippe Bormans, s'entretient avec HLN. "Un nouveau stade est indispensable pour l'Union. Aucune victoire ne peut battre cela, pas même gagner l'Europa League."

Sur le plan financier, les choses ne vont pas non plus super bien dans le club de Bruxelles. "Sans les revenus des transferts et de l'Europe, nous enregistrons une perte d'exploitation annuelle de 6 millions d'euros", explique M. Bormans. Ainsi, les transferts de Deniz Undav et Casper Nielsen pour respectivement sept millions d'euros et 6,8 millions d'euros sont vraiment nécessaires pour le club. La campagne européenne de cette saison rapportera également des sous au club. Mais c'est un risque. L'Union ne peut continuer à compter sur ces deux-là, selon le PDG. "Nous ne pouvons tout simplement pas compter sur cela chaque année. Si cet argent ne tombe pas, quelqu'un doit poser ces 6 millions d'euros. Nous voulons combler cet écart de manière structurelle."