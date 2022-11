Veldman ne tarit pas d'éloges à l'égard de la vedette de la soirée : "On l'a beaucoup critiqué, mais il a maintenant montré qu'il était l'un des meilleurs en Belgique"

Robin Veldman connaît maintenant aussi le stress d'être entraîneur principal à Anderlecht. Après la première mi-temps, tout le monde pensait qu'il n'y avait pas grand-chose à redire, mais en seconde période, tout a vacillé jusqu'à la fin. Et il a une explication pour cela.

Veldman a vu une bonne première mi-temps, mais la seconde a été chaotique. "Nous avons joué un football patient et nous avons obtenu nos chances de cette manière. C'est à partir de là que nous avons marqué et que Silkeborg s'est retrouvé à dix. Je pense que nous avons joué un football très mature à ce moment-là", a déclaré le T1 des Mauves à l'issue de la rencontre. "Mais nous aurions dû faire le break et nous avons eu les occasions de le faire. Si le 0-2 tombe avant la mi-temps, nous jouons vraiment dans un siège."

Veldman n'a pas été aveugle à ce qui s'est passé en seconde période. "Nous avons en fait été envahis par dix Danois. Cela s'explique par le football de Silkeborg, qui ressemble à du futsal. Ils ont joué entre les lignes et cela a créé des doutes de notre côté. Cela a en partie à voir avec le côté physique", poursuit Veldman. Nous demandons des choses différentes aux joueurs par rapport à l'entraîneur précédent. Évidemment, nous pouvons encore progresser dans ce domaine. Mais nos intentions footballistiques étaient claires dès le départ, nous devons maintenant réussir à contrôler des parties plus importantes du jeu."

Heureusement, il pouvait compter sur un excellent Hendrik Van Crombrugge. "Nous nous sommes très bien tirés d'affaire à plusieurs reprises, grâce à Hendrik", a déclaré Veldman. "Il a reçu beaucoup de critiques ces dernières semaines, mais ce soir, il a montré qu'il était l'un des meilleurs gardiens de Belgique".