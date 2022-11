Pour sa première en tant que T1 sur le banc de Seraing ce samedi soir (18h15), Jean-Sebastien Legros doit se passer des services de plusieurs joueurs importants.

Véritable casse-tête en vue pour Jean-Sébastien Legros pour la réception de Saint-Trond ce samedi soir. "Sylla, Sissoko et Elisor sont suspendus", a rappelé le nouveau T1 des Métallos. "Lahssaini est toujours absent à cause de sa commotion et ne s'est toujours pas entraîné. Mouandilmadji souffre d'une déchirure et devrait être opérationnel fin décembre. Lepoint est toujours out. Bernier est incertain, un véritable point d'interrogation", a expliqué l'ancien coach de Dison. "Beaucoup d'absents..."

Malgré ces absences ô combien importantes, il y a quelques bonnes nouvelles du côté du Pairay. "Ba et Kilota sont sur le retour. Dembele est dans la sélection."

Sélection de Seraing : Galjé, Martin, Opare, Tshibuabua, Trémoulet, Mbow, Dembele, Poaty, Kilota, Mansoni, Guillaume, Bunchukov, Conceiçao, Abanda, Cachbach, Mvoué, Bernier, Ifoni, Vagner