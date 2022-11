Fin de match dingue pour Liège, qui s'impose au finish !

Le Matricule 4 a une nouvelle fois fait vibrer ses fervents supporters.

En cas de victoire ce dimanche, le RFC Liège pouvait jumper à la deuxième place du classement, devant le Patro et avec un petit point de moins que le leader, La Louvière. Pour cela, il fallait donc prendre le dessus sur Hoogstraten, dernier au classement.

Mais en football, on le sait, tout est possible. Même de voir le score être de 0-0 à la mi-temps. Même de voir Hoogstraten rater un penalty au retour des vestiaires. Même de voir l'arbitre le faire retirer et voir la lanterne rouge mener à Rocourt.

Les joueurs d'Englebert tente alors de revenir et la patience est de mise puisque l'égalisation survient à la 85ᵉ minute par Mputu. Et 5 minutes plus tard, Bustin délivre Rocourt pour donner les trois points au désormais dauphin de La Louvière. Dans une semaine, le RFC Liège disputera le derby contre Visé, dans la Cité de l'oie.

Liège: Debaty, Nyssen, Van Den Ackerveken, Bustin, D’Ostilio, Merlen, Bruggeman (Panepinto), Mouhli (Mouchamps), Loemba (Gendebien), Mputu, Perbet