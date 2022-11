Ostende laisse son meilleur buteur au repos face à Tessenderlo, plusieurs absents importants

L'attaquant de 23 ans, avec cinq réalisations, est le meilleur buteur du KVO cette saison.

Ce mercredi, Ostende se déplace à Tessenderlo pour son premier tour de Croky Cup. Après la victoire importante acquise face au KV Courtrai, les Côtiers décident de faire tourner leur effectif pour cette rencontre en semaine. De cette manière, le meilleur buteur Fraser Hornby, mais aussi Capon et D'Haese sont laissés au repos. Les trois sont aux prises avec des blessures légères. Le staff Ostendais ne souhaite donc prendre aucun risque. Hubert, malade, est aussi sur la touche.

Les jeunes gardiens de but Schelfhout et Badu ont été sélectionnés, mais Philips devrait bien prendre place dans les cages. Amade, Medley, Dewaele et D'Arpino sont blessés.

La sélection : Phillips, Badu, Schelfhout, Katelaris, Tanghe, Urhoghide, Ndicka, Wylin, McGeehan, Osifo, Rocha, Albanese, Sakamoto, Musayev, Boonen, Bätzner, Ambrose, Atanga, Berte.