"Aujourd'hui, mon rêve se réalise pour la dernière fois" : Alderweireld réagit à sa sélection pour le Mondial

La liste de 26 de Roberto Martinez a été rendue officielle ce jeudi sur l'heure de midi. Quelques surprises mais la plupart des grands noms étaient déjà connue et parmi ceux-ci : Toby Alderweireld.

Avec Jan Vertonghen, le duo défensif disputera sa dernière Coupe du monde avec les Diables Rouges. Sur Twitter, le défenseur de l'Antwerp a réagi avec émotion :

"Aujourd'hui, mon rêve se réalise pour la dernière fois. Je suis honoré d'avoir été repris encore une fois avec les Diables Rouges. Je donnerai tout pour mon pays qui m'a tant donné en retour. Un pays que je suis fier d'appeler maison. Avec votre soutien, rien n'est impossible."

Today, my dream came true for the final time 💭



I'm honoured to have been selected again for @BelRedDevils. I will give my all to a country that has given me so much and one that I'm proud to call my home. With your support, nothing is impossible.



IT’S #DEVILTIME 👹🇧🇪 pic.twitter.com/MDETHgQ6Lt