Wouter Vrancken : "C'était notre plus mauvais match de la saison"

Comme en championnat, Genk a également gagné contre Westerlo (0-1) en Coupe. Bien que cela ne se soit pas passé sans heurts pour le leader du championnat.

"C'était notre plus mauvais match de la saison", a déclaré Vrancken lors de la conférence de presse qui a suivi le match de Coupe entre Westerlo et le Racing Genk. Les Limbourgeois se sont imposés 0-1 après un but précoce d'Onuachu, mais n'ont autrement pas atteint trop souvent le but de Nick Gillekens à Westerlo.

"Surtout sur le plan offensif, nous avons régulièrement fait le mauvais choix. Mais au bout du compte, une seule chose compte en Coupe : se qualifier pour le tour suivant. Et nous y sommes parvenus", a-t-il ajouté.

"Westerlo avait tiré les leçons du match contre nous, a bien mis le bloc et ensuite, quand vous ne montrez pas cette détermination et cette perception sur le ballon, vous avez un match difficile", a expliqué Vrancken. "Ce n'était pas dû à la fatigue car nous avons eu plus de récupération que Westerlo. Surtout, il n'y a pas eu assez de concentration et de conviction."

Un point lumineux

Selon l'entraîneur du Racing Genk, l'Argentin Matias Galarza a été un point lumineux. Il a remplacé Hrosovsky, malade, au milieu de terrain et a immédiatement été bon. "Avec lui, on a retrouvé cet enthousiasme. Il a été l'un de nos meilleurs éléments aujourd'hui et ce n'est pas facile car il n'a pas toujours beaucoup d'occasions", a conclu Wouter Vrancken.