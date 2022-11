La réaction de Jean Butez après la victoire aux tirs au but : "C'est incroyable !"

L'Antwerp s'est fait très peur en Coupe de Belgique, face à Waasland-Beveren (2-2, 2-4 tàb).

"Je m'étais bien préparé cette semaine avec Brian (Vandenbussche, l'entraîneur des gardiens, ndlr). Le staff technique voulait coller une liste de tireurs de penalty et leur côté préféré sur ma gourde, mais la liste était déjà dans ma tête", a déclaré Jean Butez à Gazet van Antwerpen après la rencontre.

"Quand vous jouez à dix pendant 110 minutes, que vous êtes menés et que vous réussissez quand même à vous qualifier. . C'est incroyable!"

Ce week-end, c'est le Club de Bruges, vainqueur du Patro Eisden en prolongations, qui attend l'Antwerp en championnat. " "Grâce à cette victoire, cette reprise sera beaucoup plus agréable. Mais soyez sûr que nous et le Club devons aller chercher loin physiquement. Nous ferons tout notre possible pour prendre les trois points dimanche, afin d'aborder la trêve internationale avec un bon feeling."